USA, Sotheby’s: dipinto di Frida Kahlo verrà venduto all’asta, si ipotizza per $50 mln

19:49 – Sotheby’s sta per vendere all’asta l’autoritratto di Frida Kahlo “Diego y yo”, e si prevede che batterà tutti i record come più costosa opera d’arte latino-americana venduta all’asta. L’opera raffigura l’iconica artista con in fronte Diego Rivera con un terzo occhio, il secondo marito muralista, ed è anche l’ultimo autoritratto di Frida Kahlo con busto realizzato prima di morire. In quest’opera l’artista denuncia pubblicamente i suoi sentimenti nei confronti della relazione tra Riviera e l’attrice messicana Maria Felix, infatti Kahlo si ritrae con i capelli sciolti, non raccolti come negli altri dipinti, e il volto arrossato rigato da tre lacrime. Il monociglio folto, le trecce castane e i colori forti hanno conquistato il cuore del grande pubblico, come di rado succede ai pittori, tanto che oggi vengono stampate magliette, pubblicità, poster ritraenti Frida Kahlo o una delle sue opere. Si pensa che il dipinto “Diego y yo” verrà venduto per non meno di $ 50 milioni. (cit. AL-JAZEERA)

SM