Vaccino. Toti: Terza dose under 60 poco utile per ridurre ricoveri

(DIRE) Genova, 16 Nov. – “Invito tutti a non immaginare formule salvifiche: oggi, nei nostri ospedali, ci sono cittadini non vaccinati o molto anziani che non hanno ancora fatto la terza dose. La terza dose sotto i 60 anni è utile, va bene, facciamola, ma non cambierà il rapporto tra contagiati e ospedalizzati in modo significativo”. Così il presidente della Regione Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti, ad “Agorà” su Rai Tre. “Dobbiamo continuare con le prime dosi e correre con il richiamo delle categorie più a rischio”, aggiunge il governatore. Toti si dice “preoccupato il giusto perché il covid ci ha insegnato che, quando non ci preoccupiamo, le cose finiscono male. Per fortuna, il nostro Paese si è mosso per tempo con il green pass”. (Sid/ Dire) 09:44 16-11-21