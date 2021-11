Ci sono voluti 30 anni per restituire un po’ di dignità al Roof Garden

Antonella Postorino di– Io non comprendo le critiche che “volano” sui social. Ciò non significa che condivida la scelta, ma quando un cineteatro Siracusa diventa Zuiki e poi Burger King, e ancor prima (quasi in sordina) il cineteatro Margherita diventa Benetton, perché scandalizzarsi se il famoso ritrovo Roof Garden sta diventando Terranova? Bisogna farsi una domanda: tutte queste società che operano in regime di franchising perché dovrebbero puntare a investimenti di questo genere e in una città come la nostra? Esistono le indagini di mercato che offrono le “giuste” indicazioni su quello che potrà essere un’investimento ottimale (visibilmente oneroso) e quanto questo sia possibile basandosi sul dato fornito dai consumatori. In poche parole in questa città la domanda di un negozio Terranova (o simili) è alta e ha mosso la convenienza ad impiantare un punto vendita di più cospicue dimensioni, rispetto a quello già esistente sul corso Garibaldi. Non è difficile ricordare che non molto tempo fa, la domenica si andava a messa, poi al cinema, poi al bar. Si andava a teatro, pur avendo minori risorse.

Una volta c’era una vita sociale basata sull’incontro in piazza, per questo esistevano i “ritrovi”, i caffè letterari, le gallerie d’arte. Quindi perché criticare una scelta economico finanziaria stimolata dai nostri stessi bisogni. La società e’ cambiata, se in meglio o in peggio dobbiamo ancora scoprirlo. Certo e’ che si stanno costruendo nuovi parametri culturali, a questo punto non si comprende se naturali o indotti dal sistema che ci fagocita. Peccato non riuscire a respirare aria di cultura in ogni angolo della nostra città, peccato non aver pensato che in quel luogo, forse un museo dedicato a Gianni Versace avrebbe avuto più successo su scala mondiale. A questo punto non ci resta che attendere cosa verra’ al posto del Supercinema.(foto di repertorio)