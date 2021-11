Covid. Scuola, Bianchi: affrontiamo nuova ondata con alto tasso vaccinazioni

In Friuli tasso vaccinazione basso, raccordo con regione per monitorare

(DIRE) Roma, 17 Nov. – “Siamo consci che siamo in presenza di una nuova ondata che però affrontiamo con un livello di vaccinazioni che è tra i più alti di Europa. C’è il tema del coordinamento su tutto il territorio nazionale tra scuole e aziende sanitarie. Il protocollo varato serviva proprio a dare un insieme di regole comuni”. Così il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, a margine della conferenza stampa sull’educazione motoria alla primaria, che si è svolta oggi a Roma al ministero di viale Trastevere. “La situazione è differenziata tra le Regioni- ha aggiunto il ministro- In Friuli il raccordo completo con la Regione ci permette di monitorare la situazione, che è anche legata al fatto che proprio in quelle regioni il tasso di vaccinazione è stato più basso”. (Adi/Dire) 12:25 17-11-21