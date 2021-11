Maltempo. Acqua e fango, disagi sulle strade statali della Sicilia

(DIRE) Palermo, 17 Nov. – L’ondata di maltempo che ha investito la Sicilia continua a creare disagi alla circolazione lungo le strade statali maggiormente colpite dalla pioggia. Sul versante orientale dell’Isola, per allagamenti del piano viabile, sono chiuse le statali 114 Orientale Sicula, tra Melilli e Floridia, nel Siracusano, e 124 Siracusana a Buscemi, sempre nella provincia aretusea. In provincia di Enna chiusa la Statale 192 Della Valle del Dittaino, tra Catenanuova e Dittaino. Sulla Statale 114 è stata inoltre chiusa la passerella provvisoria sul fiume Agrò, tra Sant’Alessio Siculo e Santa Teresa di Riva, nel Messinese, mentre sulla statale 288 di Aidone il traffico risulta rallentato a Ramacca, nel Catanese, in corrispondenza del torrente Sbardalasino, le cui acque minacciano la strada. Sul versante occidentale restano chiuse le statali 191 Di Pietraperzia, a Mazzarino (Caltanissetta), 119 Di Gibellina e 188 Centro Occidentale Sicula, nel Trapanese. Stop al traffico anche sulla statale 643 di Polizzi, tra Scillato e Polizzi Generosa, nel Palermitano. È stato ripristinato, invece, il transito sulla statale 121 Catanese a Villaba, nel Nisseno, che era stata chiusa questa mattina. Sulla rete autostradale di competenza Anas, invece, non si segnalano particolari criticità, ad eccezione della chiusura dello svincolo di Agira, sull’A19 Palermo-Catania, chiuso in immissione in autostrada verso Catania. (Com/Sac/Dire) 11:55 17-11-21