Paralimpiadi. Vezzali: felicissima per aumento risorse CIP ad atleti

(DIRE) Roma, 17 Nov. – “Nella legge di bilancio sono riuscita ad aumentare il finanziamento previsto per il Comitato italiano paralimpico da 22 a 30 milioni. Un aumento importante anche nato alla luce di aver vissuto dal vivo la prima parte dei Giochi Paralimpici. Sono felicissima di questo aumento perché gli atleti olimpici e quelli paralimpici non hanno nulla di differente. L’impegno per arrivare al traguardo è sempre lo stesso”. Così la sottosegretaria con delega allo sport, Valentina Vezzali, intervenuta a margine della conferenza stampa sull’educazione motoria alla primaria, che si è svolta oggi a Roma al ministero dell’Istruzione. (Adi/Dire) 13:09 17-11-21