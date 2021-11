Sanità. Speranza: Medici non eroi ma persone a servizio comunità

(DIRE) Roma, 17 Nov. – “I medici non sono eroi, ma persone al servizio delle istituzioni e soprattutto della comunità. La loro è una consuetudine quotidiana di chi mette al primo posto il benessere dei cittadini e fa, in ogni momento, tutto il possibile per tutelarli in ambito della salute”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo questa mattina al convegno dal titolo ‘Riflessioni sulla pandemia da Sars-CoV-2. Il contributo del Comparto Difesa e Sicurezza sulla mitigazione e nel contrasto’, organizzato a Roma dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) in collaborazione con il Comparto Difesa e Sicurezza. (Cds/Dire) 10:57 17-11-21