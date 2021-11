Scuola. Maturità, Bianchi: Faremo l’interesse degli studenti

(DIRE) Roma, 17 Nov. – “I ragazzi che faranno la maturità quest’anno sono sulle braci da due anni. Stiamo ascoltando tutti, e insieme decideremo. Su questi temi non va fatta una battaglia di giornali, noi faremo l’interesse di ragazzi e ragazze. Che è quello di avere un percorso di scuola compiuto, in cui possano esprimersi e sentirsi in grado di ragionare su cosa è successo in questi due anni”. Così il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in riferimento alla modalità dell’esame di Stato della scuola superiore di secondo grado. Il ministro è intervenuto questa mattina al convegno annuale dell’Associazione nazionale presidi (Anp), in corso a Roma a Palazzo Poli. (Adi/ Dire) 09:56 17-11-21