13.25 – Gruppi di No Vax e di No Green Pass sono stati oggetto di 29 perquisizioni su tutto il territorio nazionale da parte degli agenti della Polizia di Stato. Accuse per istigazione all’interruzione di pubblico servizio e associazione a delinquere finalizzata a compiere danneggiamenti. Le indagini della Polizia Postale di Genova e della DIGOS di Firenze coordinate da DCCP.

