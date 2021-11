Ambiente, Reggio Calabria celebra la Giornata Nazionale degli Alberi

Manifestazione in programma domenica 21 novembre sul Lungomare “Italo Falcomatà”

Anche Reggio Calabria celebra la Giornata Nazionale degli Alberi, l’iniziativa istituita dal ministero dell’Ambiente con l’obiettivo di promuovere la tutela della risorsa ambientale e sensibilizzare i cittadini sui temi della riduzione dell’inquinamento e della valorizzazione del verde. Per l’occasione l’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali e il Comune di Reggio Calabria hanno organizzato una manifestazione che avrà luogo domenica 21 novembre 2021 alle ore 11, nell’area antistante la stazione Lido, con la messa a dimora di un esemplare arboreo di “Araucaria eterophilla” donato dall’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali di Reggio Calabria”.

“Si tratta di un’iniziativa bella e significativa – commenta l’assessore comunale all’Ambiente, Paolo Brunetti – che contribuisce a tenere viva l’attenzione su un tema di stringente attualità, ovvero la tutela dell’ambiente e la valorizzazione in chiave sostenibile delle risorse che la natura ci mette a disposizione. Questo appuntamento, dunque, non rappresenta soltanto un momento simbolico ma soprattutto la testimonianza concreta dell’impegno che tutti noi, cittadini, istituzioni, associazioni, imprese siamo chiamati a profondere per migliorare la qualità della vita all’interno delle nostre comunità. A cominciare dai comportamenti quotidiani e dai corretti stili di vita in materia di consumi e contrasto agli sprechi. Con questo spirito – conclude l’assessore Brunetti – l’amministrazione comunale ha voluto sostenere con grande convinzione questa iniziativa, al fianco degli Agronomi e Forestali reggini, per ribadire la centralità della tutela dell’ambiente nella vita di tutti i giorni e la necessità di rilanciare percorsi educativi, formativi e culturali, cominciando dai più giovani, su queste fondamentali tematiche intorno alle quali si giocherà il destino del nostro pianeta nei prossimi anni”.

