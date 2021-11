07.55 – Il Covid -19 torna a far preoccupare la Germania e questa volta anche più di prima, in quanto i contagi hanno superato la soglia dei 65.000 soggetti, numeri mai avuti nel Paese dall’inizio della pandemia. Il bollettino locale riporta 264 morti nelle ultime 24 ore. La Germania rischia la catastrofe sanitaria, a detta di Angela Merkel che ha definito la situazione, senza mezzi termini, “drammatica”. Il tasso di positività è in forte ascesa da diverse settimane.

