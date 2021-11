Gorizia, incendio autoarticolato a Monfalcone

Poco dopo le 11.00 del 18 Novembre, la squadra del distaccamento di Monfalcone supportata dall’autobotte e dal funzionario di guardia, è intervenuta per l’incendio di un autoarticolato. Mentre il mezzo pesante transitava lungo via Consiglio d’Europa, l’autista si è accorto che le fiamme si stavano sprigionando nella parte posteriore del camion. L’uomo ha immediatamente accostato a bordo strada, è sceso dalla cabina ed ha allertato i soccorsi. I Vigili del Fuoco arrivati sul posto hanno estinto il rogo che, nel frattempo, si era propagato all’intero autoarticolato. Le cause dell’incendio, che non ha coinvolto altri mezzi, sono in fase di accertamento. Sul posto è intervenuto anche personale dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia locale di Monfalcone.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=76223