Maltempo, nubifragio si abbatte ad Otranto (LE)

Otranto è in ginocchio a causa del maltempo e della pioggia torrenziale che non cessano di sferzare il territorio. Nella zona sono caduti in poche ore oltre 140 millimetri di pioggia con picchi anche sui 160-170. Impressionanti le scene davanti alle quali si sono trovati gli operatori coinvolti per i soccorsi e la gestione dell’emergenza, fra vie trasformate in torrenti e autovetture finite sott’acqua dove si sono formati veri e propri laghi di fango. Numerosi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco, che stanno tutt’ora lavorando intensamente per scantinati e garage allagati e criticità alla viabilità. La forte pioggia che si è abbattuta con intensità , evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha abbattuto muretti di contenimento trascinando i detriti in mare dove nel porto sono affondate diverse imbarcazioni. Il tratto di passeggiata a mare dell’ambita meta turistica nella stagione estiva è stato danneggiato.

Comunicato Stampa – Sportello dei Diritti