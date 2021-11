Questa mattina poco dopo le 08.00 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Monte Bove di Pescara per un grande pino caduto a causa del maltempo. L’albero nella sua caduta ha travolto tre autovetture ed uno scooter in sosta. I Vigili del Fuoco hanno rimosso la pianta caduta e hanno liberato i mezzi e la sede stradale. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=76231