Quirinale. Toti: Berlusconi? Troppo distante da presidenti precedenti

(DIRE) Roma, 18 Nov. – “Berlusconi spesso è riuscito a fare cose impensabili, è uomo dalle imprese eccezionali”. Così il presidente della regione Liguria sulla corsa al Quirinale di Silvio Berlusconi: “Se facciamo un’analisi lucida- dice- il centrodestra è il gruppo che ha più voti quindi non è un nome improbabile. Mancano comunque molti voti, il voto è segreto e Berlusconi ha una storia non esattamente in linea con quella dei presidenti precedenti, cioè uomini di unità mentre Berlusconi è stato un leader di partito che ha diviso, che ha acceso gli animi e provocato sentimenti di avversione piuttosto forti”. (Com/Pol/ Dire) 10:25 18-11-21