Senato, Fiducia confermata al Decreto Proroghe

Il Senato della Repubblica Italiana ha confermato, ieri a tarda sera, la Fiducia (l’ennesima), al Governo Draghi, sul Decreto Proroghe con 210 sì 30 voti sfavorevoli e nessun senatore astenuto. Il provvedimento è approvato quindi in maniera definitiva. A Palazzo Madama le critiche sono state espresse principalmente dagli esponenti di Fratelli d’Italia che hanno ravvisato nel Decreto Proroghe una caratterizzazione particolarmente “totalitaria” del Governo in quanto è ricorso alla Fiducia e non ha voluto accogliere emendamenti migliorativi.

Fabrizio Pace