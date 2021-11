Calabria. Pescatori, in arrivo i ristori da covid-19 per oltre 695mila euro

Agricoltura – Catanzaro, 19/11/2021

Attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp) in arrivo un sostegno concreto per i pescatori calabresi, fortemente penalizzati dalla pandemia. Sono stati pubblicati e resi disponibili sul portale istituzionale www.regione.calabria.it gli elenchi definivi del bando pubblico per la selezione delle domande a valere sulla misura 1.33 par. 1 lett. d) “Arresto temporaneo dell’attività di pesca (per emergenza Covid-19)”, valido per l’annualità 2021.

“Già prima dell’estate – ricorda l’assessore regionale alle Politiche agroalimentari, Gianluca Gallo – si era deciso di attivare questa misura, per far fronte alle difficoltà economiche patite dagli operatori di uno dei più importanti comparti produttivi calabresi a seguito dei ripetuti arresti delle attività lavorative indotti dalle ondate pandemiche, nello specifico con riferimento al periodo ricompreso tra il 1° febbraio ed il 31 dicembre 2020. Con la pubblicazione della graduatoria definitiva gli interessati potranno ora ricevere aiuti utili a compensare, almeno in parte, le perdite subite dal settore, sostenere l’attività dei pescatori calabresi ed arginare le conseguenze della crisi dei mercati ittici”.

In particolare, dagli esiti del lavoro del gruppo di valutazione costituito nei mesi passati dal dipartimento Agricoltura, oltre che sulla base delle verifiche effettuate dalle Capitanerie di Porto e dall’Inps, sono risultate essere 109 le domande ammesse a finanziamento, destinatarie di ristori – finanziati con risorse Ue – per un importo complessivo pari a 500.000 euro per l’anno 2021, mentre altri 195.479,72 euro arriveranno in riferimento all’annualità 2022, implementate con risorse ulteriori e aggiuntive, già richieste e oggetto di una procedura autorizzativa da parte del Mipaaf, in relazione al piano finanziario del programma operativo Feamp Calabria 2014/2020.

Fonte: https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?26126