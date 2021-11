Covid. Carfagna: Restrizioni no vax? Prematuro, non abbiamo numeri Austria

(DIRE) Roma, 19 Nov. – “Restrizioni per i non vaccinati? Lo vedremo, ad oggi non abbiamo i numeri dell’Austria. È prematuro”. Lo dice la ministra per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, a margine del forum Coldiretti in corso a Roma. “Gli italiani si fidino e si affidino a questo governo- aggiunge Carfagna- siamo nel pieno della quarta ondata e lo vediamo dal numero dei contagi in Europa, nonostante questo i nostri numeri sono decisamente più contenuti. Questo non vuol dire però che dobbiamo abbassare la guardia”. (Sor/Dire) 10:34 19-11-21