Covid. In Sicilia 640 casi, diminuiscono gli ospedalizzati

(DIRE) Palermo, 19 Nov. – Altri 640 casi di coronavirus in Sicilia scoperti tra ieri e oggi. Il dato emerge dal report quotidiano del ministero della Salute. I 640 nuovi positivi sono emersi da una platea di 27.358 tamponi. Il tasso d’incidenza è al 2,3%. In discesa il numero degli ospedalizzati: si è passati dai 388 ricoverati di ieri ai 370 di oggi, tra i quali 38 in terapia intensiva. I decessi segnalati nel report di oggi sono sei, le guarigioni 350. Nell’Isola il numero degli attuali positivi ha superato quota diecimila: 10.033 (299 più di ieri). (Red/Dire) 17:56 19-11-21