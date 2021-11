Covid. Toti: Il quadro internazionale è ovviamente preoccupante

(DIRE) Genova, 19 Nov. – “Il quadro internazionale è ovviamente preoccupante e non ci può lasciare indifferenti, anche perché il mondo è tornato ad aprirsi. In Italia e in Liguria non si può essere totalmente tranquilli, ma non si deve essere catastrofisti né tantomeno allarmistici perché non ce n’è necessità”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in un punto stampa sull’andamento della pandemia. La situazione, aggiunge il governatore, “dovrebbe renderci orgogliosi della capacità che ha avuto l’Italia di mettersi in sicurezza, anche con l’introduzione del Green pass, da molti discussa come unicum italiano legato a forme di esagerazione, e che invece è stato il baluardo. Ed è la ragione per cui ieri, in Conferenza delle Regioni, abbiamo chiesto un incontro urgente al governo italiano per potenziarne l’utilizzo, non tanto perché ce ne sia bisogno oggi, ma per dare certezza alle famiglie e alle imprese, nel caso in cui il covid dovesse crescere e per dare serenità sociale ed economica in vista del Natale”. (Sid/ Dire) 18:39 19-11-21