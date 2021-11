Giappone. In vista nuove aperture a ingressi stranieri regolari specializzati

(DIRE) Tokyo, 19 Nov. – Il governo giapponese è a lavoro per allentare le restrizioni attualmente in vigore nella concessione di status di residenza permanente a lavoratori stranieri specializzati, come strumento per ammodernare il quadro normativo e rispondere all’esigenza di contrastare il progressivo e rapido invecchiamento della popolazione. I settori nei quali sarà esteso il provvedimento saranno anzitutto quelli dell’agricoltura, dell’industria e dei servizi di assistenza alle persone. (Jief/Dire) 09:35 19-11-21