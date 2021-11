L’evento, previsto per oggi, dedicato al leader della Rivolta di Reggio del 1970 in occasione del 30° anniversario dalla scomparsa, dal tema “CICCIO FRANCO: L’UOMO, IL POLITICO, L’ESEMPIO”, sarà riproposto per giovedì 2 dicembre con inizio alle ore 16 presso il Cineteatro Metropolitano.

Lo comunicano i promotori dell’iniziativa, il Circolo di Fratelli d’Italia “Antonio e Ciccio Franco”, l’Associazione “Reggio Futura” e il Centro Studi “Tradizione Partecipazione”.