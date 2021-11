Reggio Calabria. Strada Fiumara-Campo, la Metrocity fa il punto coi sindaci della vallata

Il consigliere Versace: “Verso la gara per il ‘Project review’ di un’opera ferma dal 2010. Fondamentale il confronto coi territori”

Si è tenuta ieri mattina, nella sala “Gilda Trisolini” di Palazzo Alvaro, una conferenza dei servizi che ha visto il consigliere metropolitano delegato alla Viabilità, Carmelo Versace, fare il punto della situazione sul processo di realizzazione della strada Fiumara di Muro-Campo Calabro insieme ai sindaci dei Comuni della vallata interessati dal progetto. «E’ un’opera che attende la luce da ormai più di dieci anni» ha sostenuto Versace aggiungendo: «Adesso, siamo nelle condizioni di poter annunciare l’avvio delle fasi di adeguamento del progetto del I lotto risalente al 2010». «E’ in itinere, infatti – ha detto il consigliere metropolitano – la gara per l’elaborazione del “project review” considerato che, in questo lasso di tempo, sono state modificate ben tre normative in materia. Questo passaggio risulta molto importante perché, in caso di finanziamento dell’opera, saremo in grado di far partire, immediatamente, l’iter di realizzazione del tratto che dall’abitato di San Roberto arriva fino a Rumia, praticamente alle soglie di Gambarie d’Aspromonte».

«La Città Metropolitana – ha concluso Versace – sta, dunque, preparando il terreno per anticipare i tempi e dare avvio, quando le circostanze lo permetteranno, ad un’opera strategica e di fondamentale importanza per i territori dell’entroterra reggino. Per farlo, la linea intrapresa e che, da sempre, contraddistingue la nostra amministrazione, è proprio quella della condivisione intesa come uno strumento indispensabile per realizzare il miglior progetto possibile attraverso il dialogo ed il confronto con gli amministratori locali. Ringrazio, quindi, i sindaci intervenuti alla riunione di Palazzo Alvaro perché, con attenzione e partecipazione, stanno condividendo insieme a noi un percorso di crescita e sviluppo delle aree interne».