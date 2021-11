Successo per la presentazione del libro “Le montagne russe mi fanno un baffo” di Paola Canale

Si è tenuta ieri, presso l’Hotel Torrione di Reggio Calabria, la presentazione del libro: “Le montagne russe mi fanno un baffo – l’amore visto con gli occhi di una wedding planner” di Paola Canale. Il libro è stato presentato ed introdotto dalla giornalista Erika Gottardi e commentato inizialmente da Marco Renzi, direttore di wedding tv, Monica Falcomatà presidente di Fidapa e l’imprenditrice Francesca Diano. Un evento culturale ben riuscito e con la partecipazione attiva del numeroso pubblico intervenuto (ben accomodato e distanziato nel rispetto della normativa anticovid). All’interno del libro, Paola Canale, racconta parte delle vicende più importanti della sua vita, in maniera auto ironica “espone” i suoi sentimenti ai lettori anche in relazione ad eventi intimi ed importanti. Piccole “pillole” del libro, acquistabile anche in formato ebook, sono state lette da amiche di Paola in veste occasionale di readers. Per approfondire i contenuti consigliamo di seguire l’intervista video appena sopra il dell’articolo, condotta per ilMetropolitano.it da Erika Gottardi, presente anche sulle piattaforme Daily Motion e You Tube.