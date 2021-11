Una vita per la musica, chiacchierando con il tenore reggino Aldo Iacopino

Quest’oggi ospite de ilmetropolitano.it il tenore reggino Aldo Iacopino. Aldo si è approcciato al mondo della musica molto giovane, date le sue innate doti canore e ha centrato i suoi studi in questo ambito. La sua vita è stata ed è scandita da moltissimi concerti in tutto il mondo. Un ricordo molto bello per il tenore è la realizzazione nel Dicembre 2013 del video del brano El Mundo nella cittadina dell’Havana di Cuba richiestogli dal mercato latino-americano. E nel 2014, è stato chiamato come unico artista italiano a rappresentare l’Italia nel grande Concerto per la Pace nel Mondo. Adesso pandemia permettendo, vorrebbe al più presto ritornare lì, nel frattempo va su e giù per l’Italia ad esibirsi…se vuoi saperne di più guarda la mia intervista video https://www.youtube.com/watch?v=z3rwjfhDgDs&t=58s

Sonia Polimeni