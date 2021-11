Carpi (Mo): scappa alla vista della Volante. Addosso nascondeva dosi preconfezionate di hashish: fermato e denunciato

Personale del Commissariato di P.S. di Carpi ha deferito all’Autorità Giudiziaria un 45enne italiano, residente fuori provincia, per resistenza a P.U. e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella giornata di Lunedì 16 Novembre, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del Commissariato cittadino hanno notato un uomo, dall’atteggiamento sospetto, aggirarsi nei pressi della Stazione delle Autocorriere di via Peruzzi.

Avvedutosi della presenza della Polizia, il 45enne si è dato a precipitosa fuga; gli operatori, dopo un breve inseguimento, lo hanno raggiunto e fermato. Al momento del controllo, infastidito, ha opposto resistenza spintonando violentemente gli agenti che con non poca difficoltà sono comunque riusciti a bloccarlo.

La perquisizione personale ha dato esito positivo: addosso, ben occultate tra i vestiti, nascondeva sei dosi di hashish già confezionate pronte per lo spaccio. Il 45enne risulta gravato da precedenti specifici, per cui la sua posizione soggettiva è al vaglio della Divisione Anticrimine della Questura per l’adozione dei provvedimenti di competenza.