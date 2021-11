Coronavirus, Iraq: COVAX invia 1,2 mln dosi di vaccino Pfizer-BioNTech; 10,1% vaccinati completamente

11:31 – Dopo il picco del mese di Agosto 2021, l’Iraq ha segnato un notevole calo della curva dei contagi da Coronavirus. In particolar modo dall’inizio della Pandemia, il Paese ha registrato 2,07 Mln casi di contagio e 23.628 vittime, ma solo il 10,1% ha ricevuto la vaccinazione completa, 4,07 Mln di persone. Per incrementare le vaccinazioni in Iraq, il programma COVAX ha inviato nel Paese 1,2 milioni di dosi del vaccino Pfizer-BioNTech. Le autorità sono preoccupate per l’avvento di una possibile quarta ondata nel periodo invernale, anche per via della scoperta di nuove varianti molto più contagiose. (cit. ANSA)

