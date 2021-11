Covid. Oggi nel Lazio 1.216 nuovi casi (580 a Roma) e 5 decessi

D’Amato: rapporto tra positivi e tampone è al 2,9%

(DIRE) Roma, 21 Nov. – “Oggi nel Lazio su 13.984 tamponi molecolari e 27.182 tamponi antigenici per un totale di 41.166 tamponi, si registrano 1.216 nuovi casi positivi (+137), 5 i decessi (+2), 636 i ricoverati (+23), 83 le terapie intensive (+3) e +549 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9%. I casi a Roma città sono a quota 580”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria, Alessio D’Amato. Il Lazio è la “prima Regione a partire con la vaccinazione per over 40- continua D’Amato- gli open day sono un successo. Si valuta una replica per domenica prossima. È il secondo giorno in cui aumentano le prime dosi”. Inoltre, nel Lazio “sono state superate 9,1 milioni di somministrazioni in prevalenza dosi booster che nella giornata di ieri hanno rappresentato il 78% delle intere somministrazioni. Bisogna tenere alta l’attenzione- conclude D’Amato – utilizzare la mascherina ed evitare gli assembramenti”. Infine, sulla terza dose, “oltre 457 mila quelle effettuate”. (Rac/ Dire) 16:46 21-11-21