Rally. Vittoria a Monza, Ogier si conferma Campione del Mondo

Ottavo Titolo Iridato per il francese, Toyota prima tra i costruttori

(DIRE) Roma, 21 Nov. – Sebastien Ogier è campione del mondo di rally. Si tratta dell’ottavo titolo iridato per il pilota francese, in nove stagioni. La vittoria, conquistata insieme al copilota Julien Ingrassia, è arrivata all’Aci Rally Monza con l’affermazione numero 5 su 12 prove nella stagione per i due driver della Toyota Gazoo Racing, che hanno avuto la meglio sui rivali Elfyn Evans e Scott Martin, arrivati al secondo posto in entrambe le classifiche. A completare il podio di Monza la i20 Coupé WRC di Dani Sordo e Candido Carrera. In classifica generale piloti sono 230 i punti per Ogier, sui 207 di Evans e i 176 del belga Thierry Neuville. In chiave Costruttori, grazie alla doppietta Ogier -Evans e al nono posto di copertura di Kalle Rovanpera, la Toyota Racing ha centrato il titolo mondiale – che mancava alla casa giapponese da 3 anni – con 522 punti sui 463 della Hyundai e sui 200 della Ford. (Ekp/ Dire) 15:46 21-11-21