Reggio Calabria, celebrata la Giornata nazionale degli Alberi

Iniziativa degli Agronomi e Forestali reggini sul lungomare “Italo Falcomatà”

Sì è svolta nello spazio antistante la stazione Lido, sul lungomare “Italo Falcomatà”, la messa a dimora di un esemplare di Pino di Norfolk, su iniziativa dell’Ordine degli Agronomi e Forestali di Reggio Calabria, in collaborazione con il Comune, nella Giornata nazionale degli Alberi che si è celebrata in tutta Italia.

Presenti in rappresentanza dell’amministrazione comunale il vicesindaco, Paolo Brunetti, l’assessora alla Cultura, Rosanna Scopelliti e il consigliere comunale con delega all’Arredo urbano, Massimiliano Merenda.

“È stato importante e significativo celebrare questo momento – ha detto a margine della sobria iniziativa il vicesindaco Brunetti – per sottolineare e ribadire la centralità dell’impegno delle istituzioni e del mondo delle professioni per la difesa e lo sviluppo del verde pubblico. È stato scelto questo albero non casualmente perché chi ha qualche anno in più ricorderà certamente che proprio in questo punto, alcuni anni fa, c’era un maestoso albero che durante le festività natalizie veniva anche addobbato. Quello di oggi è certamente un gesto simbolico ma che ci aiuta a tenere alta l’attenzione sulle tematiche ambientali in una fase storica importantissima che vede l’intera comunità internazionale impegnata su questo fronte”.

L’albero messo a dimora fa parte di una specie già presente in passato nel territorio reggino “e questo elemento di storicità – ha spiegato il presidente degli Agronomi e Forestali di Reggio Calabria, Antonino Sgrò – ci proietta verso il futuro, con particolare riferimento al verde urbano e alla necessità che tale settore venga adeguatamente pianificato, progettato e mantenuto nel tempo”.

