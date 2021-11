Cagliari. Perquisizioni ed arresti in tutta Italia. Smantellata associazione per delinquere nigeriana dedita al: riciclaggio, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, tratta di persone, riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione

Dalle prime ore di oggi un’imponente operazione vede impegnati in arresti e perquisizioni, in corso in varie regioni italiane, circa seicento Finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari e del Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.).

L’attività rappresenta il corollario di una complessa indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, condotta nei confronti di un’associazione per delinquere di matrice nigeriana finalizzata al riciclaggio internazionale di capitali illeciti e all’esercizio abusivo di attività di prestazione di servizi di pagamento.

Numerose altre le persone implicate nelle indagini, parimenti indiziate di far parte di una estesa rete di persone dedita, a vario titolo e in concorso tra loro, ai reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, contro la libertà individuale e di sfruttamento della prostituzione, con l’aggravante della transnazionalità.

Maggiori particolari sull’operazione verranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 10.00 odierne presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di Roma (Via Giulia, 52, Roma) a cui parteciperà anche il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dr. Federico Cafiero de Raho.

comunicato stampa Guardia di Finanza Comando Provinciale Cagliari