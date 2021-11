Covid. Ronzulli (FI): Governo Fermi follia No Vax e No Pass nei fine settimana

Roma, 22 Nov. – “Inizia a diventare davvero ridicolo che le restrizioni a cui tutti gli italiani sono soggetti dal lunedì al venerdì per qualcuno sembrano non valere durante il fine settimana, quando si scatenano la violenza e la furia di piazza. E’ un vero e proprio insulto nei confronti dei cittadini che si sono vaccinati e che rispettano le regole per andare al lavoro, in palestra, al cinema o al ristorante, oltre che un rischio sul piano sanitario e un problema enorme su quello economico, perché durante questi cortei i negozi sono costretti a chiudere. Il governo deve intervenire subito con regole stringenti che impediscano alla follia no vax e no pass di prevalere sulla responsabilità e sulla sicurezza sanitaria. E’ giunto il momento di dire basta alle manifestazioni non autorizzate e ai folli assembramenti senza mascherina a cui puntualmente assistiamo il sabato e la domenica”. Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli. (Com/Sor/ Dire) 12:17