Dubai, firmato accordo israelo-giordano: energia solare in cambio di acqua

Oggi a Dubai, Israele e Giordania hanno firmato una dichiarazione di intenti relativa ad una cooperazione nel campo dell’energia solare e delle risorse idriche. Il tutto con il favore degli Emirati arabi uniti e degli Stati Uniti.

Nato tra gli ‘Accordi di Abramo’ e la Conferenza di Glasgow sulla difesa dell’ambiente, il progetto prevede la costruzione di una centrale solare in Giordania dalla quale una quantità rilevante di corrente elettrica sarà trasmessa ad Israele. Quest’ultimo in contemporanea esporterà annualmente in Giordania 200 milioni di metri cubici di acqua desalinizzata da un impianto che realizzerà sulla propria costa.

La dichiarazione, come precisa la stampa giordana e come si legge su ansa.it, non è ancora vincolante e il progetto non sarà realizzato se la Giordania non riceverà le quantità di acqua stabilite nell’accordo.