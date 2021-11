“Passaggio della Campana” al Soroptimist Club di Reggio Calabria

Olga Spanò è la nuova presidente, succede a Francesca Crea Borruto

Nell’elegante sala del Ristorante l’A Gourmet L’Accademia, venerdì 19, la presidente uscente del Soroptimist International Club di Reggio Calabria ha passato le consegne a Olga Spanò.

La Past President Francesca Crea Borruto ha rivolto un sentito ringraziamento a tutte le socie per il contributo fornito durante la sua presidenza, che ha permesso al Club di realizzare grandi e importanti iniziative e di perseguire fino in fondo le finalità del Soroptimist International.

La proiezione di un video ha ripercorso le attività e i vari services che le socie del Soropitimist Club di Reggio Calabria – nonostante la pandemia – sono riuscite a finalizzare.

A sua volta, Olga Spanò – con grande emozione – ha ringraziato tutte le socie presenti ed ha sottolineato:

“Nel ricevere da Francesca i simboli di questa carica, desidero rivolgere un ringraziamento speciale a tutte le socie per la fiducia e la stima sottese al conferimento di questo prestigioso incarico. Un’esperienza da affrontare, oltre che con senso di responsabilità ed impegno, con la determinazione necessaria, dedicando tempo e forza lavorativa, senza mai risparmiarsi per poter realizzare, in piena coscienza, i services in programma per il prossimo anno sociale.”.

La neo presidente ha illustrato le linee programmatiche nazionali del nuovo biennio 2021-2023, le cui attività si riconoscono nel motto acceleriamo il cambiamento e sono ispirate a cinque dei diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU ed in particolare:Vita sulla terra, Istruzione di qualità, Parità di genere, Città e Comunità Sostenibili e Consumo e produzioni responsabili.

A conclusione del suo intervento, ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo composto, oltre che dalla presidente uscente Francesca Crea Borruto, dalla vicepresidente Milena Vecchi, dalla segretaria Alessandra Porcino, dalla tesoriera Cristina Costantino, dalle consigliere Franca Brandolino, Giovanna Campolo, Vittoria Caracciolo, Annamaria Putortì, dalla Program Director Amelia Crucitti e dalle delegate Maria Rosa Abenavoli e Laura Giovine.

Alla serata hanno partecipato quali ospiti la Presidente Linda Schipani con la socia Maria Luisa Roberto del Club di Messina, la Presidente Maria Teresa Santoro con la Past Marisa Mercurio del Club di Palmi e la tesoriera Antonella Prestia in rappresentanza del Club di Catanzaro.