Vaccino. Puglia, somministrato il 91,5% delle dosi

(DIRE) Bari, 22 Nov. – Sono complessivamente 6.288.500 le dosi di vaccino anti covid somministrate in Puglia dall’inizio della campagna vaccinale a oggi. Si tratta del 91,5% delle 6.876.229 dei vaccini consegnati dalla struttura commissariale. Il dato è contenuto nel report quotidiano del ministero della Salute aggiornato a questa mattina. Il 96,55% degli over 80 ha completato il ciclo vaccinale mentre il 28,73% ha ricevuto la dose di richiamo. Il 96,92% di chi ha tra i 70 e i 79 anni ha ricevuto entrambe le dosi e il 5,87% anche la terza. Il 94,98% di chi ha tra 60 e 69 anni ha ricevuto due dosi e il 5,97% anche la terza come il 3,53% degli under 60 di cui l’87,53% ha completato il ciclo vaccinale. Ha ricevuto le due dosi di vaccino l’84,84% di chi ha tra i 40 e i 49 anni mentre il 2,75% ha ricevuto la dose booster. L’80,48% di chi ha tra i 30 e i 39 anni ha completato il ciclo vaccinale con due dosi mentre il 2,65% ha ricevuto la dose booster. L’82,19% di chi ha tra 20 e 29 anni ha ricevuto due dosi e l’1,95% anche la terza. Il 75,47% di chi ha tra 12 e 19 anni ha ricevuto entrambe le dosi mentre il 76,75% la prima. (Adp/Dire) 11:00 22-11-21