Wisconsin, Waukesha: SUV travolge corteo natalizio, 5 vittime e 40 feriti

08.40 – Strage in Wisconsin dove, nella piccola città di Waukesha, un 39enne afroamericano, uscito da pochi giorni dal carcere, a bordo del suo SUV di grossa cilindrata ha travolto decine di persone che sfilavano lungo la strada per l’annuale parata delle festività natalizie. L’auto lanciata a forte velocità, pare che l’uomo fosse in fuga, è piombata sulla gente uccidendone 5 e ferendone circa 40, tra le quali 12 bambini, il bilancio è comunque provvisorio. Le indagini della Polizia daranno ulteriori chiarimenti su quanto accaduto a Waukesha dove la popolazione è ancora sotto shock.

