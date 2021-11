Africa, UNICEF: 21.000 bambini reclutati nelle forze armate dal 2016, vittime di violenze e stupri

18:46 – Il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF) ha pubblicato un nuovo rapporto, dal quale emerge, secondo AL-JAZEERA, che “l’Africa occidentale e centrale è la regione con il più alto numero di bambini soldato al mondo, nonché le vittime più minorenni di violenza sessuale“. Più di 21.000 bambini sono stati reclutati come soldati nelle forze governative e nei gruppi armati durante il conflitto che dal 2016 vessa la regione, più di 2.200 bambini sono stati vittime di violenze sessuali e circa 3.500 sono stati rapiti. I conflitti tendono ad aumentare man mano che il clima diventa sempre più estremo, in quanto la terra diventa arida. La situazione danneggia la psiche dei bambini, i quali non saranno più capaci di intessere rapporti umani duraturi né potranno contribuire allo sviluppo della società. La pandemia di Coronavirus ha evidenziato le lacune del Paese aumentando i conflitti e mettendo in grave pericolo i bambini, vittime di violenze, stupri, rapimenti, reclutamenti nelle forze armate, inoltre sono aumentati gli attacchi alle scuole e agli ospedali. L’ONU e l’UNICEF concordano sull’importanza di responsabilizzare gli autori dei crimini, tuttavia sono necessari, secondo l’UNICEF, più di 92 milioni di dollari per proteggere i bambini nelle emergenze africane. (cit. AL-JAZEERA)