Bulgaria. Incidente a pullman di turisti: 45 morti

Ci sarebbero 45 vittime accertate dopo un incendio scoppiato su un pullman di turisti che aveva avuto un violento incidente poco prima sull’autostrada alle porto di di Sofia in Bulgaria. Un dramma che ha colpito un gruppo di persone partite da Istanbul, erano 53 in tutto i presenti sul mezzo di cui 12 bambini, che erano in viaggio verso Skopje (Macedonia) dopo un weekend in gita. Alcuni dei superstiti si sono messi in salvo uscendo dai finestrini del pullman. Non sono ancora del tutto chiare le dinamiche dell’incidente sulle quali indagano le autorità locali.

