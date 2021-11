Covid. In Toscana salgono contagi e tasso positivi: oggi 370 casi

(DIRE) Firenze, 23 Nov. – In Toscana sono 370 i nuovi casi di Coronavirus su 38.780 tamponi. Lo riporta il presidente della Regione, Eugenio Giani, nel consueto messaggio social che anticipa i dati del bollettino giornaliero sull’emergenza sanitaria. Nell’ultima giornata sono nel dettaglio 8.627 i tamponi molecolari effettuati e 30.153 quelli antigenici rapidi. Il tasso di positività, di conseguenza, tocca lo 0,95% sul totale dei test e il 4,6% in relazione alle nuove diagnosi. Rispetto alla scorsa settimana si assiste a una risalita di casi e incidenza. Martedì scorso, in effetti, erano stati 305 i contagi confermati a fronte di 36.336 test. Il tasso di positività, perciò, si fermava rispettivamente allo 0,84 e al 3,7%. Rispetto alle vaccinazioni sono 6.194.376 le dosi somministrate in Toscana dall’inizio della campagna, di queste oltre 14.500 nelle ultime 24 ore. (Cap/ Dire) 11:30 23-11-21