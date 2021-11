Energia. Saltamartini (Lega): Soluzioni strutturali contro caro bollette

(DIRE) Roma, 23 Nov. – “La crescita molto rapida dei prezzi dell’energia rappresenta un grosso problema sia per i cittadini che per il sistema produttivo. La Lega lo dice da tempo: servono soluzioni strutturali e di buonsenso. L’obiettivo più urgente è quello di trovare ulteriori risorse per bloccare gli aumenti delle bollette. Come ha sottolineato Salvini, servono più soldi per evitare che il caro energia si trasformi in un salasso per famiglie ed imprese. Già in legge di Bilancio, attualmente in discussione al Senato, bisogna intervenire. Al contempo, occorre anche che il Governo italiano chieda con forza alla Ue un intervento immediato, non possiamo aspettare il nuovo anno”. Lo dichiara la deputata della Lega Barbara Saltamartini, componente della commissione Attività produttive. (Com/Pol/ Dire) 21:51 23-11-21