Covid. Governo USA sconsiglia ai cittadini americani viaggi in Germania e Danimarca

L’aumento esponenziale dei casi di covid-19 in Germania ed in Danimarca, ha spinto il Dipartimento di Stato degli USA, ad allertare i propri cittadini che decidano di recarsi nei due Stati dell’Unione Europea. In Danimarca ci sono al momento restrizioni per l’accesso degli Statunitensi. Il livello di allerta è al massimo grado consentito per il coronavirus. Il rischio di contagio sembrerebbe però ridotto per coloro che sono doppiamente vaccinati con sieri autorizzati dalla FDA in base a quanto rende noto il Dipartimento USA.

