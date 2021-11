Green Pass. Zaia: No a cittadini di serie A e serie B

(DIRE) Roma, 23 Nov. – “Io non faccio parte di quelli che pensano che i cittadini debbano essere trattati come cittadini di serie A o serie B, spero che questo Paese intraprenda un percorso di pacificazione”. Lo dice Luca Zaia, governatore del Veneto, a Roma per presentare il suo libro. “Certo- aggiunge- davanti a questa ondata di infezioni che coinvolge soprattutto i non vaccinati la preoccupazione è alta”. Zaia assicura poi che “non ci sono due linee” di pensiero nella Lega, nessun contratto con Matteo Salvini, poi aggiunge: “Stiamo attendendo la bozza del decreto per capire cosa deciderà il governo” sul super green pass, ma sarebbe meglio “evitare di chiudere e evitare di penalizzare chi ha fatto una scelta in linea col piano di sanità pubblica”. Infine, conclude: “Pensare a nuove chiusure ci metterebbe in difficoltà. Immagino la vera sfida sia quella di codificare la zona arancione”. (Anb/ Dire) 19:26 23-11-21