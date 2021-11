(DIRE) Roma, 23 Nov. – “Le scelte in materia di pensioni sono giustamente prudenti; in un contesto demografico avverso va tenuto sotto controllo l’onere per il finanziamento dei trattamenti che ricade su coorti di lavoratori che si vanno assottigliando”. Lo ha detto il capo del Servizio Struttura economica della Banca d’Italia, Fabrizio Balassone, nel corso di una audizione in commissione al Senato sulla manovra. (Lum/ Dire) 12:01 23-11-21