Manovra. Franco: 11,5 mld di bonus casa quest’anno, 30 mld in futuro

(DIRE) Roma, 23 Nov. – “Discutiamo degli 8 miliardi sul fisco che sono tanti, ma teniamo conto che i contribuenti quest’anno scaricheranno oltre 11 miliardi di lavori edilizi fatti negli anni scorsi. Poi ci sono i lavori di quest’anno che costeranno 25,5 miliardi sugli anni futuri. Con questa legge aggiungiamo altri 30 miliardi per i lavori che verranno fatti in futuro”. Lo dice il ministro dell’Economia, Daniele Franco, nel corso dell’audizione in Senato davanti alle commissioni Bilancio. (Lum/ Dire) 21:43 23-11-21