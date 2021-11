NASA, DART pronto al lancio: distruggerà piccolo asteroide per ipotetici pericoli futuri

19:27 – Oggi, Martedì 23 Novembre 2021, la NASA invierà nello spazio un razzo Falcon 9 di SpaceX, contenente la navicella spaziale Double Asteroid Redirection Test (DART), progettata per deviare un ipotetico asteroide in rotta di collisone contro le Terra. La missione sfrutterà la forza cinetica al fine di far deviare l’asteroide dalla sua rotta o disintegralo. Attualmente nessun asteroide è in rotta di collisione con la Terra, tuttavia gli scienziati desiderano prevenire una catastrofe come quella avvenuta 66 milioni di anni fa con l’asteroide Chicxulub. Gli scienziati ritengono importante l’uso di DART, soprattutto per asteroidi di piccole dimensioni, i quali, al contrario di quelli giganti, minacciano più frequentemente il Pianeta. Il razzo partirà alle 22:20 ora locale, semmai dovesse essere annullato, la NASA potrà riprovare il lancio entro 84 giorni, anche se dalle ultime notizie le condizioni climatiche sembrano favorevoli e tutti i sistemi sono funzionanti. Una volta in orbita, DART viaggerà per 10 mesi verso la sua destinazione, a circa 11 milioni di chilometri dalla Terra, per poi schiantarsi intenzionalmente contro un asteroide. L’oggetto spaziale scelto è Dimorphos, una piccola “luna” che orbita con le sue simili attorno ad una grossa roccia spaziale in un sistema binario di asteroidi. L’impatto tra la navicelle e il corpo celeste dovrebbe avvenire entro Settembre 2022. La NASA vuole evitare una situazione simile al film “Armageddon – Giudizio finale”, in cui un gigantesco asteroide minaccia la Terra e un gruppo di trivellatori si sacrifica per salvare i propri cari e il proprio Pianeta. Secondo gli scienziati è meglio prevenire la situazione, preparando con largo anticipo gli strumenti necessari a distruggere o deviare un asteroide. (cit. RUTERS)

SM