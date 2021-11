(DIRE) Roma, 23 Novembre – Voragine in via Guglielmo Albimonte, al Pigneto, tra via Conte di Carmagnola e via Antonio Raimondi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per comprenderne le cause. Insieme a loro gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, che hanno chiuso al traffico il tratto di strada interessato dalla buca. (Sar/ Dire) 20:36 23-11-21 (foto di repertorio)