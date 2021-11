UE. Salvini: Avanti con nuovo super gruppo centrodestra

(DIRE) Roma, 23 Nov. – “Oggi Matteo Salvini ha incontrato due think tank americani, che hanno espresso grande interesse a proposito del possibile nuovo gruppo europeo che potrebbe offrire una casa a tutte le forze di centrodestra a Bruxelles. Le realtà che si sono confrontate col leader della Lega sono l’International Republican Institute con Jan Surotchak, a capo del dipartimento relazioni transatlantiche, Jason Worlledge capo dell’ufficio di Varsavia e Thibault Muzergues, capo di tutte le attività europee; e di Heritage Foundation, principale centro studi conservatore mondiale rappresentanto da Dean Cheng a capo della divisione di studi sulla Cina. I due think tank in collaborazione con il centro studi Machiavelli presieduto da Daniele Scalea organizzeranno una tavola rotonda sulla Cina in collaborazione con il gruppo della Lega”. Lo comunica l’ufficio stampa della Lega. (Anb/ Dire) 17:21 23-11-21