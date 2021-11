Violenza donne. Gelmini: Tutela di stato per chi denuncia

(DIRE) Roma, 23 Nov. – “Dobbiamo proteggere le donne che trovano la forza di dire basta alla violenza. Come ha affermato anche il presidente Draghi, la protezione delle donne è una priorità assoluta per il governo e sono convinta che garantire loro una tutela di Stato – nei casi più estremi e con il consenso della vittima – sia la strada più giusta da percorrere. L’attuale sistema incentrato sulle case rifugio e sui centri antiviolenza è importante, e il Codice Rosso è sempre più decisivo. Ora però è arrivato il momento di fare un passo in avanti, e prevedere a favore della vittima nuove misure di protezione, ma anche un supporto economico, sociale e lavorativo. Non c’è più tempo da perdere”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. (Com/Uct/ Dire) 12:29 23-11-21