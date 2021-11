Roma. Fermato a bordo della sua auto con due panetti di cocaina. A casa trovata un kg di droga

Comando Provinciale di Roma – Roma , 24/11/2021 10:36

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata hanno arrestato un 55enne romano, senza occupazione e con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo scorso pomeriggio, nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale in via Anagnina incrocio via Niobe, i Carabinieri hanno fermato l’uomo a bordo della sua autovettura. I militari si sono insospettiti fin da subito poichè il 55enne, senza motivo, ha mostrato un eccessivo nervosismo durante gli accertamenti e così hanno deciso di approfondire le verifiche. Perquisito il veicolo, infatti, i Carabinieri hanno rinvenuto 3 involucri di contenenti 250 g di cocaina. Arrestato l’uomo, i Carabinieri hanno poi eseguito una perquisizione anche nella sua abitazione ad Artena, rinvenendo all’interno del comodino della camera da letto un altro panetto di cocaina del peso complessivo di oltre 1 kg e un bilancino elettronico di precisione. Tutta la droga, circa 1,3 kg, è stata sequestrata mentre il 55enne è stato portato in carcere, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

comunicato stampa – fonte: http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/fermato-a-bordo-della-sua-auto-con-due-panetti-di-cocaina.-a-casa-trovata-un-kg-di-droga