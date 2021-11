Banche. Bankitalia: nel 2020 eliminate sofferenze per 25 mld

(DIRE) Roma, 25 Nov. – Nel 2020 sono state chiuse (eliminate dai bilanci) sofferenze per circa 25 miliardi. E’ quanto emerge dalla Nota di stabilità finanziaria e vigilanza della Banca d’Italia. Il dato, inferiore rispetto agli anni precedenti (34 nel 2019, 78 nel 2018, 43 nel 2017), è circa il triplo dei nuovi ingressi in sofferenza (8 miliardi) e, in percentuale delle sofferenze in essere alla fine dell’anno precedente, superiore al valore del 2019 (38% contro il 35%). Il calo ha riguardato sia le sofferenze cedute sul mercato (da 27 a 20 miliardi), sia quelle chiuse in via ordinaria (da 7 a 5 miliardi) e riflette la riduzione della consistenza di tali crediti nei bilanci delle banche (da 192 a 65 miliardi tra il 2016 e il 2019 ) e la diminuzione dell’anzianità media (e quindi dell’ammontare di posizioni più vicine alla chiusura in via ordinaria). (Lum/ Dire) 12:02 25-11-21